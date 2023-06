Justiz in Mettmann Mit Cannabisplantage im Wohnzimmer und Alkohol am Steuer

Es ist der 21. Januar 2021, 6.10 Uhr: Bei der Feuerwehr geht ein Notruf ein. Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße hatten Brandgeruch bemerkt. Der Brandmelder in einer Wohnung im 3. Obergeschoss schlug Alarm. Die Rettungskräfte rückten an und staunten: Das Wohnzimmer hatte der Mieter zur Cannabis-Plantage umgebaut. In der Küche hatte sich ein Pulver auf der Herdplatte entzündet, der mittlerweile 38-Jährige war zur Arbeit gegangen und konnte dort später aufgegriffen werden. Nun wurde der Mann am Landgericht wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in einem minderschweren Fall zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.