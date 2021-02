Großeinsatz der Polizei an Gewerbehallen : Polizei entdeckt Cannabis-Plantage

Mettmann Zu einem Großeinsatz ist die Polizei Mittwoch ausgerückt. An der Seibelstraße/Kleberstraße entdeckten die Beamten eine illegale Cannabis-Plantage von mehreren hundert Quadratmetern. Die Ermittlungen laufen.

Ein großer Schlag gegen die regionale Drogenszene könnte der Polizei am Mittwoch gelungen sein. An der Adresse Seibelstraße/Kleberstraße fanden die Beamten in einer Gewerbehalle eine „nicht gerade kleine Plantage“, wie Polizeisprecher Ulrich Löhe auf RP-Nachfrage mitteilte. Um in der Halle, in der sonst Fahrzeuge und technische Geräte aufbewahrt werden, und an der mehrere hundert Quadratmeter großen Indoor-Plantage zu ermitteln, wurde ein Großeinsatz ausgelöst. Die Beamten sicherten Spuren rund um den „Drogen-Garten“, die Ermittlungen laufen.