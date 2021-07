Barrierefreiheit wird ausgebaut : 745.800 Euro für Barrierefreiheit

Mettmann/Erkrath 19 Bushaltestellen im Kreisgebiet werden barrierefrei umgebaut. Acht davon befinden sich in Mettmann, vier in Erkrath. Die Beauftragung zur Umsetzung erfolgt jetzt, so dass der Planungsprozess im 3. Quartal 2021 beginnt.

Gemäß Nahverkehrsplan für den Kreis Mettmann von 2014 ist die Anforderung des Behindertengleichstellungsgesetzes sowie des Personenbeförderungsgesetzes umzusetzen, das öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen barrierefrei zu gestalten sind. Und dafür gibt es unterschiedliche Förderungen, die vom Land NRW bewilligte ist eine. Das Geld soll an folgenden Adressen investiert werden: acht Bussteige in Mettmann, nämlich zweimal Am Schwarzen Pferd, zweimal an Fischerwerke, ein Mal an Flurstraße, ein Mal an Zur Ley sowie zwei Mal an Obenötzbach. Auch vier Bussteige in Erkrath werden umgebaut, nämlich zwei am Jägerhaus und zwei in Millrath. Geplant sind außerdem entsprechende Umbaumaßnahmen in Haan an der Hochdahler Straße, ein Bussteig in Monheim „Im Sträßchen“, drei Bussteige in Ratingen, nämlich jeweils an Nösenberg, Wüstenkamp und Eggerscheidt sowie zwei Bussteige in Velbert, beide an der Bleibergstraße. Die Ausschreibung der Ingenieurleistungen für diese Haltestellen ist abgeschlossen. Die Beauftragung erfolgt im Juli, so dass der Planungsprozess im 3. Quartal 2021 beginnt.