Sommerbrauchtum in Mettmann Bunte Wimpel sorgen für Vorfreude auf das Schützenfest

Platzmeister Volker Stein macht im Internet schon jetzt Lust auf einen Besuch des Rummels. Er verspricht eine noch größere Auswahl an Fahrgeschäften und Buden als in den vorherigen Jahren. Was Schützenfest und Kirmes und Kirmes zu bieten haben, solle noch intensiver als bislang in den sozialen Medien des Internet seinen Niederschlag finden. Und natürlich wird unsere Zeitung intensiv berichten.