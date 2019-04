Eierproduzenten folgen dem Trend : Bemalte Eier sind der Renner auf Gut Aue

Peter Huber verkauft vor Ostern viele bunt bemalte Eier. Sie werden in Breckerfeld bemalt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Vor Ostern werden täglich frische Eier zu einer Firma transportiert, die diese kocht und bemalt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Zacharias

Im Hofladen von Gut Aue zwischen Hubbelrath und Mettmann herrscht derzeit Hochbetrieb. Das Osterfest steht vor der Tür und die Kunden im Hofladen kaufen weiße und braune, aber auch bereits bemalte Eier finden reißenden Absatz. Landwirtschaftsmeister Peter Huber (52) und seine Mitarbeiter bewirtschafteten das Gut Aue. 120 Hektar groß sind die landwirtschaftlichen Flächen, eingerechnet eine Obstplantage mit sieben Hektar.

Hinzu kommt die Hühnerhaltung. „Wir halten seit über 40 Jahren Legehennen. Mittlerweile sind es 36.000 Hühner. Die frisch gelegten Eier werden jeden Morgen sortiert und in unserem Hofladen tagesfrisch angeboten“, sagt Peter Huber. „Seit 1993 stellen wir unser Hühnerfutter aus eigenem Getreide selbst her.“ Die Eier werden ab Hof oder in den Supermärkten der Region verkauft.

Info Eierkippen und Eierlaufen Am Ostersonntag, 21. April, um 11 Uhr, findet das Eierkippen am Pferdebrunnen vor dem Haus Mittelstraße 10 statt. Die Bürger- und Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“ stellt 400 bunte Eier zur Verfügung.

Und: Täglich werden frische Eier mit einem Lastwagen nach Breckerfeld zu Udo Baumeister transportiert. Dort werden die Eier in Spezialmaschinen gefärbt. Je nach Wunsch werden sie besprüht oder in Farbe gerollt. Vor Ostern wird in drei Schichten gearbeitet, berichtet Baumeister. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Eier individuell beschriften zu lassen. So hat Peter Huber Eier mit der Aufschrift „Aule Mettmaner“ bestellt, die an die Heimatvereinigung verkauft werden und dann beim traditionellen Eierkippen am Ostersonntag zum „Einsatz“ kommen.

Die bemalten Eier, so Huber, sind vier Wochen haltbar. Anders als die selbst bemalten Eier, die nach wenigen Tagen verzehrt werden sollten. „Durch die Handbemalung verlieren die Eier ihre natürliche Schutzschicht“, berichtet der Landwirt. Das perfekte bunte Osterei, so Baumeister, ist in der Mitte des Dotters noch eine Spur weich. Die frischen Eier werden in 60 Grad heißem Wasserdampf sechs Minuten vorgewärmt und dann in heißem Wasser bei 92 Grad sechs Minuten gegart. Dann sind sie fertig für die Bemalung.

Der Trend zu den bunten Eiern sei in den letzten Jahren stabil geblieben, berichten Huber und Baumeister. Vor Ostern steigt der Anteil an bunten Eiern allerdings auf 30 Prozent am Gesamtumsatz an.

Günter Sprenger, der seit 1990 Eier auf dem Mettmanner Wochenmarkt verkauft (sie stammen aus dem Münsterland), hat andere Erfahrungen gemacht: „Es werden vermehrt bemalte Eier gekauft, und zwar das ganze Jahr über“, sagt er. „Die Kunden wollen die bunten Eier fertig kaufen. Das macht weniger Arbeit“, sagt er. Marita Schüngel kauft gerade sechs bunte Eier auf dem Markt. „Früher, als die Kinder noch klein waren, habe ich die Eier selbst gefärbt. Doch heute mache ich das nicht mehr“, sagt sie. Bei Brigitte Lauschke ist das anders: „Ich kaufe zwar auch bunte Eier, doch ich färbe auch noch selbst.“