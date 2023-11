Kommunikation in Mettmann Bundesmittel für Glasfaser in Außenbereichen anzapfen

Der Ausbau des Glasfasernetzes im Innenbereich von Mettmann sei weitgehend abgeschlossen, so die Verwaltung. Nun sollen die Außenbereiche Daten in Lichtgeschwindigkeit senden und empfangen können. Doch das sei voraussichtlich mit enormen Kosten verbunden. Deshalb will die Stadt die „Grüne-Flecken-Förderung“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr nutzen. Dies würde 80 Prozent der Kosten abdecken.