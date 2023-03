Politik in Mettmann Steuerzahlerbund fordert Rat soll Haushalt ablehnen

„Statt wie aktuell 96 Millionen Euro würden ohne Änderungen am Etat am Jahresende 2026 rekordverdächtige 214 Millionen Euro Schulden die Stadtkasse belasten.“ Allein in den Jahren 2023 bis 2026 seien 171 Millionen Euro für Investitionen in Mettmann vorgesehen. Der Steuerzahlerbund bezweifelt, dass dieses Volumen in die Wirklichkeit umgesetzt werden kann. Als Gründe hierfür nennt er die Personalengpässe in der Mettmanner Verwaltung, die immer noch unterbrochenen Lieferketten und die Vollauslastung der Bauwirtschaft.