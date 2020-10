Bürgerschaftliches Engagement : Bürgerverein Metzkausen spendiert zwei Ruhebänke

Metzkausen Um eine Rast auf der Wanderung zu ermöglichen, hat der Bürgerverein Metzkausen zwei zusätzliche Parkbänke aufgestellt. Dabei handelt es sich um alte Bänke, die von den Eigentümern eigentlich entsorgt werden sollten.

In Absprache mit der Stadt Mettmann und privaten Eigentümern stehen die Möbel nun an zwei beliebten Wanderrouten.

Die erste Bank befindet sich am Eschenkämpchenweg vor dem Gut Rosenthal. Der idyllische Standort ist für Wanderer Richtung Obschwarzbach, Homberg und Wülfrath bestens geeignet. Die zweite Bank steht am nördlichen Ende des Fußwegs entlang des Krumbachs, wo die Straße Oben Erdelen in den Vogelskothen übergeht.

Ganz in der Nähe dieser Sitzgelegenheit liegt übrigens der östlichste Grenzstein von Düsseldorf. Wer Richtung Ratingen oder Düsseldorf läuft oder die Runde um den Comberg-Park dreht, kann sich hier erholen. Beide Standorte bieten einen herrlichen Blick in die Landschaft. Damit das so bleibt, appelliert der Bürgerverein, keinen Müll auf den Feldern oder in den Hecken zurückzulassen. Wer Verpackungen mitbringt, möge sie zurücktragen oder im Mülleimer entsorgen. So bleibt die Natur auf Dauer für alle erhalten.