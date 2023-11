Unterstützung in Mettmann Über 650 Kilo Lebensmittel für die Tafel

Statt einer reinen Geldspende wurden wieder in Absprache mit der Leitung der Tafel Mettmann jene Produkte besorgt, an denen es aktuell am meisten fehlt. Mit einem Budget von 750 Euro hat der Bürgerverein in diesem Jahr Mehl, Zucker, Hefe und haltbare Milch im großen Stil eingekauft, erklärt der erste Vorsitzende des Bürgervereins, Gregor Neumann. Über 650 Kilogramm Lebensmittel sind so zusammengekommen, die den Transporter der Tafel bei der offiziellen Übergabe fast vollständig füllten.