Windkraftanlagen in Mettmann als Thema des Bürgerstammtischs Bis zu fünf große Rotoren sind möglich

Im Konflikt um die Ausweisung einer Beschleunigungszone für Windräder geht es in die nächste Informationsrunde. Der Bürgerverein Metzkausen widmet seinen 229. Bürgerstammtisch diesem Thema. Der Vorsitzende Gregor Neumann hat für Dienstag, 6. August, Vertreter des Naturschutzbundes NABU und mehrere Experten eingeladen. „Wir wollen das Thema so neutral wie möglich von mehreren Seiten betrachten. Bei uns sollen sich Bürger umfassend informieren können, damit sie sich anschließend ihre eigene Meinung bilden.“ Im Ratskeller am Wollenhausweg sind dafür anderthalb Stunden vorgesehen – von 19.30 Uhr bis 21 Uhr.