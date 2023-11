Leben in Mettmann Bürgerverein Metzkausen schaut sich Kita Spessartstraße an

Der Ort für den nächsten Stammtisch des Bürgervereins Metzkausen zum Jahresabschluss ist ungewöhnlich für das Veranstaltungsformat. Denn der Verein lädt Interessierte in eine Kindertagesstätte ein. Und zwar nicht in irgendeine, sondern in die Kita Spessartstraße, die in diesem Juni den Betrieb aufgenommen hat.