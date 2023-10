Politik in Mettmann Bürgerverein kritisiert „Informationsvakuum“ zur Flüchtlingsunterkunft

Die Astrid-Lindgren-Schule (ALS) ist spätestens seit Montag bundesweit bekannt. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF dienten Drohnenaufnahmen der Schulgebäude in Metzkausen zur Illustration eines Beitrags über die aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland. Die Sorge der Eltern davor, dass 50 Geflüchtete in der Schulturnhalle untergebracht werden, hat sich bis nach Berlin herumgesprochen.