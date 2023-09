Finanzen in Mettmann Bürgermeisterin ruft nach einem Schutzschirm

Mettmann · Die Aufgaben werden ständig mehr, die Mittel dafür nicht: Das kann nicht so weitergehen, sagt Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und unterzeichnete einen Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst.

22.09.2023, 18:00 Uhr

Bürgermeisterin Sandra Pietschmann ruft mit 350 Amtskollegen nach einen finanziellen Schutzschirm. Adressat: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer

Verzweifelt gesucht: ein Rettungsschirm. Die Ratsleute haben vor einigen Tagen an die Bundestagsabgeordneten geschrieben. Jetzt legt Bürgermeisterin Sandra Pietschmann nach. Gemeinsam mit mehr als 350 Kolleginnen und Kollegen hat sie einen Appell des Städte- und Gemeindebundes an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) unterzeichnet. Die Botschaft: Die Städte sind finanziell am Limit und fordern ein Sofortprogramm zur Rettung der kommunalen Handlungsfähigkeit.