Hilfe in Mettmann Bürgermeisterin sucht Unterkünfte für Geflüchtete

Die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, steigt. Die Unterbringungskapazitäten in Mettmann sind so gut wie ausschöpft, berichtete Sozialamtsleiterin Anja Karp im Ausschuss für Soziales, Generationen, Familie und Vielfalt. Insgesamt leben zurzeit fast 500 Menschen in den städtischen Unterkünften. Sie kündigte an: Möglicherweise müsse die Stadt eine weitere Turnhalle zur Notunterkunft umrüsten.