Verwaltung in Mettmann Bürgermeisterin Pietschmann schreibt Elternbrief zu den Turnhallen-Plänen

Bürgermeisterin Sandra Pietschmann hat sich in einem Brief direkt an die Eltern der Astrid-Lindgren-Schule und der Kita Spessartstraße gewandt. Darin nennt sie den Umbau der Turnhalle zu einer provisorischen Flüchtlingsunterkunft eine „Ultima Ratio“, ein letztes Mittel. Wörtlich heißt es: „Unser Ziel ist es, die Nutzung von Sportstätten auf die kleinste mögliche Zeitdauer zu beschränken. Denn niemand zieht die Belegung von Sporthallen bevorzugt in Betracht oder hält es für geeignet oder gar günstig, in der Nähe einer Schule, Menschen auf engem Raum unterzubringen, die nach meist monatelanger Flucht in Mettmann ankommen und ihre ganz eigenen traumatisierenden Geschichten im Gepäck haben.“