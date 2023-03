Partnerstadt von Mettmann „Bienvenue“ für Schüler aus Laval im Rathaus

Die Gäste aus Frankreich sind seit Montag in Mettmann und freuen sich noch auf einige erlebnisreiche und spannende Tage mit vielen Aktivitäten und Ausflügen. Anfang März waren 40 Schülerinnen und Schüler des Konrad-Heresbach-Gymnasiums nach einer dreijährigen Corona-bedingten Pause in Laval. „Wir sind so froh, dass wir uns jetzt wieder treffen können“, sagen die Lehrerinnen Christelle Cotterau und Vanessa Barbat aus Laval. „Solche Treffen sind für die Schüler so wichtig“, meinte auch Nicole Prange, Lehrerin am Konrad-Heresbach-Gymnasium. Sie kümmert sich zusammen ihren Kolleginnen Geneviève Wehner und Swea Wilhelm um die Gäste aus Frankreich.