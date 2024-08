Stadtverwaltung Mettmann Bürgermeisterin erläutert Suche nach einem Referenten

Das Gespräch am Verlagssitz in Düsseldorf wird von beiden Seiten als klärend und sachorientiert beschrieben. Presserechtliche Schritte werden nicht ergriffen. „Der Wunsch nach einem Gespräch stellt die Pressefreiheit in keiner Weise infrage, sondern stellt vielmehr einen konstruktiven Beitrag zur Beilegung eines möglichen Konfliktes dar“, sagte Pietschmann. Chefredakteur Moritz Döbler pflichtet ihr bei: „Wir freuen uns, dass die Bürgermeisterin das Gespräch gesucht hat. Mit einem Angriff auf die Pressefreiheit, wie es in sozialen Medien behauptet wurde, hat das nun wirklich gar nichts zu tun.“ Es sei nun deutlicher geworden, was hinter der öffentlichen Ausschreibung stecke.