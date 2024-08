Engagement in Mettmann Bürgermeisterin erarbeitet 5000 Euro Spende

Spendenübergabe in der DM-Filiale Schwarzbachstraße: Am 15. August um 11 Uhr versammeln sich dort die Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugend-Hospiz-Diensts (KJHD), Anke Kaufmann, ihre ehrenamtliche Begleitung Gudula Kohn, die Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds Mettmann, Angela Mäder, Bürgermeisterin Pietschmann und die Vize-Filialleiterin Vivien Schäfer. Übergeben werden 5000 Euro, aufgeteilt in zwei Spenden.