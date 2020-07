Thomas Dinkelmann im Gespräch : Bürgermeister führt Marktgespräche

Mettmann Auf dem Markt kann man sich locker und ungezwungen unterhalten. Persönliche Anregungen, Ideen und Wünsche im direkten Austausch können Bürger mittwochs, 11 bis 12.30 Uhr, im Gespräch mit Bürgermeister Thomas Dinkelmann geben.

(arue) Am vergangenen Mittwoch hat sich Sandra Balcke, bei der Stadtverwaltung Mettmann zuständig für das Thema Bürgerbeteiligung, mit einen Infostand auf dem Wochenmarkt präsentiert – eine Aktion, die von den Bürgern gut aufgenommen wurde. Könnte sie nicht jeden Mittwoch laufen?, fragte unsere Redaktion. In diesem Zusammenhang weist Bürgermeister Thomas Dinkelmann auf die so genannten „Marktgespräche“ hin, zu denen er sich jeden Mittwoch auf dem Jubiläumsplatz einfindet. Marktbeschicker, Besucher und Händler, aber auch Geschäftsleute und Gastronomen können dann mit dem Bürgermeister diskutieren. „Auf dem Markt kann man sich locker und ungezwungen unterhalten. Viele Menschen erzählen mir, was sie bewegt. Sie haben ganz persönliche Anregungen, Ideen und Wünsche. So gelingt ein sehr direkter und kontinuierlicher Austausch“, sagt Dinkelmann.