Mettmann: Bürgerinitiative kämpft weiter für die Gesamtschule

Mettmann Die Bürgerinitiative „Gesamtschule für Mettmann“ möchte auch in diesem Jahr weiterhin aktiv bleiben. Denn mit dem Beschluss des Rates, dazu in den kommenden Monaten eine verbindliche Elternbefragung durchzuführen, sieht die Initiative ihre Arbeit noch nicht beendet.

„Parallel werden wir weitere Öffentlichkeitsarbeit leisten“, kündigt Roth an. Denn nun gilt es, die Eltern dazu zu motivieren, an der Befragung teilzunehmen. „Wir werden beim diesjährigen Karnevalszug teilnehmen und beabsichtigen, vor der Elternbefragung weitere Informationsveranstaltungen durchzuführen“, berichtet Roth. Außerdem will die Initiative auf die Bedeutung der Elternbefragung hinweisen. Denn die Zahl der abgegebenen Stimmen ist in diesem Verfahren von großer Bedeutung. „Die Eltern haben es nun in der Hand, über die Zukunft der Schullandschaft in Mettmann zu entscheiden. 2019 ist daher für die Schullandschaft in Mettmann ein entscheidendes Jahr“, appelliert Roth an das Engagement der Eltern.