Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr in Mettmann : Bürgerbus soll im August 2020 anrollen

Mettmann/Erkrath 120.000 Euro kostet ein Bus mit acht Plätzen. Die Hälfte will der Verein über Spenden und Sponsoren sammeln.

Inzwischen hat die Bürgerbus-Initiative nicht nur eine vielversprechende Buslinie durch Mettmann gefunden, ein realistisches Geschäftskonzept entwickelt, sondern ist auch in allen Fraktionen vorstellig geworden, um für ihr Projekt in der Neandertalstadt den Weg zu ebnen. „Wir haben von allen ein ‚Daumen hoch’ bekommen“, freut sich der Vorsitzende Bodo Nowodworski.

Der Bürgerbus soll nach gegenwärtiger Planungsstand ab August 2020 eine Ergänzung zum bisherigen ÖPNV sein. „Er fährt dort, wo die Busse der Rheinbahn in der Regel gar nicht hinkommen“, betont Nowodworski. Zunächst wurde eine Rundstrecke mit drei Schleifen in Form eines Kleeblatts entwickelt: einer grünen Schleife von Haus St. Elisabeth nach Mettmann-Süd und zurück bis zur Galerie Königshof. Von dort in einer blauen Schleife über das Evangelische Krankenhaus nach Mettmann-West und wieder zurück zur Galerie, wo es dann in einer roten Schleife nach Mettmann-Nord, durch das Berliner Viertel, am Evangelischen Krankenhaus vorbei bis zum Ausgangspunkt Haus St. Elisabeth geht.