Nahverkehr in Mettmann Bürgerbus musste erneut in die Werkstatt

„Im Moment läuft in der Werkstatt noch die Diagnose“, sagte der Vorsitzende des Bürgerbusverein, Bodo Nowodworski auf Nachfrage. Es scheine so zu sein, dass Mercedes als Fahrzeughersteller und die niederländische Firma VDL als Umbauer technische Details miteinander klären müssen. „Wir haben am Freitag ein Gespräch mit der Rheinbahn zu diesem Thema“, erläutert Nowodworski. Denn dem Verkehrsunternehmen gehört der Mettmanner Bürgerbus formal. Erst wenn der Bürgerbus das Fahrzeug „abbezahlt hat, geht es in unser Eigentum über“, erläutert Nowodworski.