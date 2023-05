Mobil in Mettmann Bürgerbus ist ein Gute-Laune-Express

Jubiläumsplatz, Bussteig 2, 11.04 Uhr. Der Bürgerbus rollt an, pünktlich auf die Minute. Die Tür geht auf, der Fahrer lacht: Wo hat man so etwas schon mal erlebt in einem Bus? Eine Viertelstunde später kenne ich den früheren Leiter des Mettmanner Tiefbauamtes. Dass im Bus zu WDR 4 mitgesungen wird, weiß ich auch. Und dass man aufpassen muss in Linienbussen, damit sie nicht abfahren, bevor man mit beiden Beinen drin steht.