Kostenpflichtiger Inhalt: Beschilderung an der Neanderstraße/Laubacher Straße wird verbessert : Bürgerbegehren für Fußgängersicherheit in Mettmann geht in Planungsausschuss

Ortsbegehung für mehr Fußgängersicherheit am Rathaus mit Florian Peters (Bildmitte), Vorsitzender des Bürgerausschusses. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Etappensieg für Ernesto Fernández Sáenz und seine Petition für mehr Fußgängersicherheit in Mettmann. Die Angelegenheit kommt in den Planungsausschuss. Zeitnah sollen mehr Beschilderungen ein Plus an Sicherheit rund ums Rathaus geben.