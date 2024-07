Sollen hier bis zu fünf große Windräder hin? Bürgeranhörung zur Windkraft nach Ferienende

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Stadt Mettmann aufgefordert, bis zum 29. August eine Stellungnahme zur Ausweisung der Vorranggebiete für Windenergienutzung abzugeben. Deshalb lädt die Stadt alle Bürgerinnen und Bürger am 21. August um 18 Uhr zur Bürgerbeteiligung ins Rathaus ein (Neanderstraße 85). Dort können die Anwohner ihre Sorgen, Bedenken und Erkenntnisse zu den Mettmanner Vorranggebieten für Windräder vortragen und mit Experten diskutieren. Die Stadt sagt in einer Mitteilung zu, dass die Ergebnisse des Abends in die städtische Stellungnahme zur Änderung des Regionalplans einfließen werden.