Bürger & Edelmann in Mettmann Keine Schließung, sondern Auszeit für Neukonzeptionierung

Mettmann Die virtuelle Netzgemeinde ist in heller Aufregung. „Wie kann das sein? Es war doch immer toll voll?“, zucken die einen hilflos die Schultern über das bevorstehende Gastro-Aus. „Schade, ein so tolles Restaurant“, der dauerhafte Personalmangel zwingt den Betreiber in die Knie, „es ist wohl ab dem 30. April kein Koch mehr dort und auch kein Koch zu bekommen“. Die Gerüchteküche brodelt. Steht das „Bürger & Edelmann“ etwa vor dem Aus?