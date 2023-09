Digitaliserung im Rathaus Bürger müssen auf Online-Service warten

Die Stadtverwaltung hat den digitalen Bürgerservice zurückgestellt. Das geht aus einer Informationsvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss am heutigen Dienstagabend (12. September, 17 Uhr, Ratssaal) hervor. Nachgefragt hatte die CDU, die über den Ausfall des Fachausschusses erstaunt war. Nun erfährt die Politik: Zwar soll das Onlineservice-Portal für Bürgerinnen und Bürger am 4. Oktober freigeschaltet werden. Doch wie viele von knapp 600 Verwaltungsleistungen dann in Mettmann online erledigt werden können, geht aus der Vorlage nicht hervor. Das Oktober-Datum stand im Onlinezugangsgesetz für Kommunen. Seit 2017 hatten die Städte und Gemeinden Zeit, an der Digitalisierung der Amtsvorgänge zu arbeiten. Viele Jahre verstrichen ungenutzt – nicht nur in Mettmann. Allerdings sei die Verpflichtung Anfang des Jahres 2023 wieder aufgehoben worden, „sodass Online-Anträge aktuell nur eine optionale Zusatzleistung der Kommune darstellen“, schreibt Bürgermeisterin Sandra Pietschmann in der Info-Vorlage.