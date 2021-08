Mehr Umweltfreundlichkeit durch Radfahrer in Mettmann : Bürgerworkshop zum Rad-Konzept

Mettmann Die Politik hat die Verwaltung beauftragt, ein Radverkehrskonzept erstellen zu lassen. So sollen mehr Menschen vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Dafür müssen die Voraussetzungen für Fahrradfahrer deutlich verbessert werden. Bürger können jetzt Ideen nennen.

In Sachen Fahrradfreundlichkeit ist bei dem, was die Stadt derzeit zu bieten hat, noch viel Luft nach oben. Im ADFC Fahrradklima-Test rangiert die Kreisstadt Mettmann regelmäßig auf abgeschlagenen Plätzen. Maßnahmen, die bislang ergriffen wurden, fußten überwiegend auf dem Engagement der Bürgerschaft. Nun wird an verschiedenen Eckpunkten daran gearbeitet, für Mettmann als Stadt, aber auch im Kontext und mit Blick auf Nachbarstädte, ein zukunftsfähiges Radverkehrskonzept zu erstellen. Dabei sollen sich nun die Einwohner einbringen.

Das ausgegebene Ziel ist, neben einem besseren Radwegenetz vor allem in die Sicherheit der Radler zu investieren. Auch das wird kein leichtes Unterfangen, wie sich zuletzt rund ums Rathaus gezeigt hat. Zunächst waren an der Laubacher Straße nach einer Bürgerpetition weitere Tempolimits und Markierungen für Radfahrer ausgewiesen worden. Prompt kam die Beschwerde von Anwohnern, die für die Maßnahmen eingezogenen Parkplätze würden massiv fehlen. Baudezernent Kurt Werner Geschorec machte an der Laubacher Straße exemplarisch auf die Grundsätzlichkeit des Problems aufmerksam: „Werden Flächen neu aufgeteilt, kommt es zu Interessenkonflikten. Das wird es in Zukunft öfter geben“, sagte er mit Blick auf die Umsetzung des Radfahrkonzepts. Um Leute auf den Radweg zu bringen, werden sich Wege für Autofahrer verändern.