Demonstration zum Erhalt der Musikschule : Samba in Mettmann

Mettmann Die Idee, die Musikschule bald bloß noch auf Sparflamme zu betreiben, finden viele schlecht. Marc Schellberg ist einer von ihnen. Er organisiert eine Demo. Mit Tamtam soll lautstark für die Zukunft der Schule getrommelt werden.

Als Hobby spielt der Mann, der im Brotberuf Projektmanager ist, gerne Schlagzeug, seine beiden Kinder besuchen besagte Musikschule und auch seine Frau, die er einst an ebendieser Einrichtung kennenlernte, ist der Musik verbunden. „Es ist Schade, dass so leichtfertig mit der Musikschule umgegangen wird.“ Um eine „Sichtbarkeit zu erzeugen“, dass es viele Mettmanner gibt, die für die Musikschule kämpfen, initiiert er jetzt eine Demo. „Bekanntermaßen kommt jetzt der Haupt- und Finanzausschuss zusammen“, verweist Marc Schellberg auf einen Doppeltermin am 9. und 10. März. Während Ex-Musikschullehrer Dienstag vor Sitzungsbeginn ein „Stummes Konzert“ dirigieren wird, hat Marc Schellberg für Mittwoch als „Gegenstück eine laute Demonstration“ organisiert. A la „Samba in Mettmann“ soll lautstark an der Neandertalhalle vor der Ausschusssitzung auf die Situation aufmerksam gemacht werden, die musikschuleigene Samba-Gruppe, sonst attraktiver Hingucker etwa beim Straßenkarneval oder Stadtfesten, soll mit dabei sein, um „positive Stimmung für die Sache“ zu machen.