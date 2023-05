Vereinsleben in Mettmann BSC Shooters schieben weiter ruhige Kugeln

Das Runde muss nicht ins Eckige, sondern in die Taschen. Achim Jahn, Michael Raber, Ralf Lehmann, Jürgen Dumschat und Andreas Leiss waren eine Clique Billard-Begeisterter. Und weil sie nirgendwo in der Stadt eine Location fanden, wo sie zum bezahlbaren Tarif ihrer Leidenschaft nachgehen konnten, gründeten sie kurzerhand einen eigenen Verein. Das ist nun 30 Jahre her. Als BSC Shooters haben sie jetzt eine große Geburtstagsparty zelebriert – im eigenen Vereinsheim. „Das ist wohnlich und nett und einfach schön“, schwärmt Aylin Menke. Sie selbst spielt nicht, dafür ist Ehemann Markus Menke eines der 55 BSC Shooters-Mitglieder. Fabrizio Ingrasci ist mit seinen 13 Jahren das jüngste Mitglied, Frauen wie Melanie Liniek sind gegenüber den Männern zwar in der Unterzahl – aber nicht unterlegen. Beim Billard, so schwärmen sie alle, ist es nie langweilig, „die Kugel bleibt ja nie gleich liegen“. Vorausschauend, präzise und diszipliniert zu spielen, das sind Voraussetzungen zum Erfolg. Gespielt wird von der zweiten Bundesliga und Verbandsliga über Landesliga bis hin zu zwei Kreisligen und einer Kreisklasse. Das Aushängeschild des BSC-Shooters spielt in der zweiten Bundesliga Süd. Zum Team gehören auch Spieler, die einen deutschen Meister- und einen türkischen Meistertitel erreicht haben. Legendär ist das Spiel um den Neandertaler. von