Osterferien in Mettmann Lenas erstes Brot aus dem Holzofen

Nela hat sich gleich als erste gemeldet. Auch wenn hier im 1882 fertiggestellten Turm der Goldberger Mühle alles anders aussieht als zu Hause in der Küche. Hinter den beiden schwarzen Klappen links und rechts glüht es und die Holzscheite verbrennen knisternd. Es riecht ein bisschen rauchig. Mit einem langen Holzpaddel soll Lena jetzt den Brotlaib in den etwa 240, 250 Grad heißen Backofen platzieren. Dazu braucht die mutige Siebenjährige dann doch die Hilfe von Mühlenbecker Karsten Hoberg. Die schwarze Klappe in der Mitte öffnen, den vorgebackenen Laib hineinschieben, Klappe wieder zu. Im Rahmen des Osterferienprogramms der Stadtwaldkids war der Besuch in der Besuch in der 1217 erstmals erwähnten und unter Denkmalschutz stehenden Goldberger Mühle einer der letzten Termine.