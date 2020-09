Johannes-Flintrop-Straße in Mettmann : Brand an Haus neben Tankstelle löst großen Feuerwehr-Einsatz aus

Foto: Kandzorra, Christian 5 Bilder Stadtalarm in Mettmann – Brand löst großen Feuerwehr-Einsatz aus

Mettmann Am Sonntagabend, 27. September, hat es an der Johannes-Flintrop-Straße in Mettmann gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an. Offenbar hatten Gegenstände an einem Haus direkt neben der Tankstelle Feuer gefangen.

Von Christian Kandzorra

Durch die Hitze sollen die Fenster des Wohnhauses geplatzt und der Rauch ins Innere gelangt sein. Die Bewohner sollen das rechtzeitig bemerkt und sich in Sicherheit gebracht haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war jedoch einige Zeit mit den Löscharbeiten beschäftigt und erkundete das Objekt auch mit einer Drehleiter. Zuvor waren Flammen und Rauch an der Fassade hochgeschlagen.