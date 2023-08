Kultur in Mettmann „Die Kultur in Mettmann braucht mehr Sichtbarkeit“

Kaum hatte Bodo Herlyn (59) seine neue Aufgabe übernommen, da wurden ihm Etiketten wie „Kulturbeauftragter“ oder „Kulturattaché der Stadt Mettmann“ verliehen. Doch in diese Falle möchte Herlyn nicht tappen. Er sei sachkundiger Bürger im Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt. „Ich möchte meine Rolle bewusst zurücknehmen und sehe die Stadt in der Verantwortung, mit neuen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter all diese Rollen auszufüllen.“ Er sei zuversichtlich, dass die personellen Vakanzen im Rathaus bald nicht mehr bestehen.