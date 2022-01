Blaulicht in Mettmann : BMW gegen Mauer gesetzt - Fahrer flüchtet zunächst

Blaulicht in Mettmann

Der BMW war nach dem Aufprall der Mauer an der Bergstraße in Mettmann nicht mehr fahrbereit. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Ein Unfall, ein Auto – aber zwei mögliche Fahrer. Das passiert der Polizei Mettmann auch nicht jeden Tag. Am Freitag endete ein 3er BMW auf der Bergstraße an einer Mauer. Beide Insassen, 19 und 26 Jahre alt – wollen gefahren sein.

Schwerer Unfall auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Mettmann Stadtwald. Dort war laut Polizeibericht am Freitagabend ein grauer 3er BMW unterwegs. Vermutlich durch eine Unachtsamkeit kam das Auto nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden und auch die Mauer wurde beschädigt.

Als die Polizei eintraf, hielt sich 26-jähriger Mettmann neben dem demolierten Fahrzeug auf. Er gab an, sein 19 Jahre alter Bruder habe das Auto gefahren. Noch während dies geklärt wurde, entfernte sich auch der 26-Jährige vom Unfallort. Während der Unfallhergang polizeilich aufgenommen wurde, kehrten beide Männer zum Unfallort zurück. Sowohl der 19-Jährige als auch der 26-Jährige gaben gegenüber Beamten an, am Lenkrad gesessen zu haben. Kurzzeitig sei es verbal aggressiv geworden, weswegen die Beamten Verstärkung hinzu riefen.