Blues-Woche in Mettmann : Ein Muss für Freunde des Blues

Mettmann Ein Muss für Freunde handgemchter Musik mit Stil.

Der Termin ist eigentlich neu – er findet jetzt zum fünften Mal statt – und hat doch eine lange Tradition: Die Mettmanner Blues Woche. Wolfgang Pieker holte seit Anfang der 1980er-Jahre hochkarätige Blueskünstler in Stadt, darunter Größen wie Ex-Stones Gitarrist Mick Taylor den mehrfachen British Blues Award-Gewinner Dave Peabody oder Ben Waters, dessen erste Schritte in Deutschland Wolfgang „Wolla“ Pieker ermöglichte und begleitete. Am 20. März beginnt jenes legendäres Bluesfestival wieder – wie üblich in der Aula des Konrad-Heresach-Gymnasiums, das früher die Bühne fürs Finale als „Top oft he Crop“ bot. In diesem Jahr – zum ersten kleinen Jubiläum – hat Benjamin Pieker in Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung der Stadt Mettmann, Kooperationspartner der Veranstaltung, erneut ein hochkarätiges Programm zusammengestellt, das sich wie ein Who-is-who der Szene liest. von