Flüchtlinge in Mettmann Stadt bittet um Wohnraum für Geflüchtete

Zurzeit leben rund 500 Menschen in städtischen Unterkünften, so Karp. Die Stadt Mettmann erfülle die Quote zur Aufnahme von Geflüchteten zu 96 Prozent. Das bedeute, „dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch weitere 19 Flüchtlinge aufnehmen müssen.“ Die Geflüchteten aus der Ukraine würden noch auf die Aufnahmequote angerechnet. Sobald sie herausfallen, könnten weitere Zuweisungen erfolgen.