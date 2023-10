Bürgerschaftliches Engagement in Mettmann stärken Von kreativen Ideen zu Projekten

Etwa sechs Millionen Menschen sind in Nordrhein-Westfalen ehrenamtlich tätig: in Verbänden und Vereinen, Bürgerinitiativen, Stiftungen, Netzwerken und Einzelprojekten. Was Minister Krischer allgemein über sie sagt, gilt ganz besonders für Mettmanns Aktive: „Das ehrenamtliche Engagement ist ein wichtiges Fundament unserer Gesellschaft. Wir brauchen die bürgerschaftliche Teilhabe und ihre Impulse für eine zukunftsfähige nachhaltige Entwicklung.“