Junge Insektenforscher aus Mettmann : Stadtwald-Kids als Umweltschützer unterwegs

Mettmann Gäbe es Bienen nicht, müssten Blüten von Hand bestäubt werden. Und das dauert ewig. Das lernten die Stadtwald-Kids beim Experiment: Bienen sind am effizientesten. Vielleicht stammt daher der Spruch „fleißig wie eine Biene“.

Endlich können auch die Stadtwald Kids die Lockerungen der Pandemie nutzen und wieder aktiv werden. Bei einem Exkurs in den Stadtwald ging es für die Kinder zum Thema Umweltkunde um das kleine Einmaleins der Bienenkunde. Dass in einem Bienenvolk die Königin die Hauptrolle spielt und Arbeiterbienen und Drohnen dazugehören, ist bekannt. Dass Bienen aber nicht bloß niedliche Insekten sind, sondern eine wichtige Rolle in der Natur spielen, nämlich als effiziente Bestäuber, wussten viele noch nicht.