Adventszauber in Mettmann : Beste Stimmung auf Blotschenmarkt

Mettmann Widrigkeiten und Engpässe, die es im Vorfeld gab, waren vergessen und der Weihnchtsmarkt ein Fest für die Sinne.

Nach dem ersten Wochenende sind die Organisatoren glücklich: „Die Rahmenbedingungen waren gigantisch, das Wetter hat uns optimal in die Karten gespielt“, sagt Florian Peters vom Organisationsteam. „Freitagabend war es so voll, das wir schon überlegt haben, den Zustrom zu begrenzen.“ Wer sich „gegen den Strom“ bewegt habe, der habe kaum eine Chance gehabt, weiterzukommen. „Da war es sogar von Vorteil, dass es aufgrund nicht aufgebauter Buden Platz für Stehtische gab, an denen man in Ruhe seinen Glühwein trinken konnte.“