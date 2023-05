Leckere Tropfen in Mettmann Weinagentur und mobiles Kaffeehaus in Obschwarzbach

Sie alle konnten nicht bloß im Biergarten bei Sonnenschein sitzen und feiern, sie konnten sich ebenfalls über ein neues Arbeitsfeld des umtriebigen Dietrich Strümpfel informieren. Egentlich gelernter Gärtnermeister und Gartenplaner, nebenbei Erfinder des Wohnmobil-Dinners, ist er nun auch noch Weinagent. „Ausgesuchte Weingüter in Italien, Portugal und Slowenien“ sind es, die er im Angebot hat. „Weine, die am Markt noch unbekannt sind“, gibt es, gerne von Rebsorten, die bislang wenig geläufig sind, dafür viele Aspekte der Nachhaltigkeit erfüllen. Beispielsweise Kreszenzen, die in alten Weinbergen mit alten Stöcken angebaut werden. „Es wird hier ein richtiges Lager aufgebaut“, erklärte der Gastgeber Interessierten. „Was ich im Ausschank habe, gibt es auch im Verkauf.“ Junge Winzer aus Deutschland „brauchen mich nicht, die können sich selbst gut vermarkten“, aber in der Türkei gibt es einige interessante Weingüter. „Wir wollen uns der Kleinen annehmen, sie featuren und groß machen.“