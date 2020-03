Einbruch in Mettmann : Bewohnerin überrascht Diebe im Einfamilienhaus

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Michael Scholten

Mettmann Am Freitagabend, 28. Februar, sind zwei bislang unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus am Froschkönigweg in Mettmann-Metzkausen eingebrochen. Überrascht wurden die beiden Männer allerdings von der Hausbewohnerin: Als diese die Haustür aufschloss, nahm sie ein lautes Poltern aus einem Zimmer im ersten Obergeschoss wahr.

