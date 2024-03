Jetzt bewerben Bewerbungsendspurt im Finanzamt

„Als Finanzamt tun wir viel, um mit jungen Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen und für unsere Karrierechancen zu begeistern“, erklärt Dienststellenleiterin Jutta Kieseler-Thanscheidt. „In unserem Finanzamt wartet eine gesellschaftlich bedeutungsvolle Aufgabe – denn ohne eine funktionierende Steuerverwaltung fehlt dem Staat die finanzielle Grundlage für die Erfüllung all seiner Aufgaben. Zudem bieten wir ein hohes Maß an Sicherheit, Flexibilität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie vielseitige Einsatzmöglichkeiten für die eigene Entwicklung. Nur: Das haben nicht alle jungen Leute, die vor ihrem Schulabschluss stehen, auch auf dem Schirm. Für uns ist es zunehmend wichtig, auch die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um potenzielle Bewerberinnen und Bewerber dort abzuholen, wo sie heute so unterwegs sind. Der neue WhatsApp-Chat ist da eine tolle Ergänzung unseres Info-Angebots.“