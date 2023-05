Verwaltung in Mettmann Hallenbad, Biomüll und Kitas wegen Ausflug geschlossen

Die Verwaltung des Baubetriebshofs ist ebenfalls nicht besetzt. Die Müllabfuhr sei „weitestgehend“ sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Gleich im nächsten Satz folgt die Einschränkung: Engpässe sind allenfalls bei der Leerung der Biotonnen zu erwarten. Biotonnen, die nicht geleert wurden, sollen am 20. Mai nachgeleert werden. Die Bürger sollen die Tonnen einfach am Straßenrand stehen lassen. Der Recyclinghof an der Hammerstraße wird hingegen am 17. Mai von 7.30 bis 14.30 Uhr öffnen.