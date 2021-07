Wettbewerb zur Städtebauförderung : Mettmann zeigt Treppe zum Lavalplatz

Die Treppe verbindet die Straße am Königshof mit dem Lavalplatz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sucht die schönsten Projekte in Nordrhein-Westfalen.

(RP) Für die Städtebauförderung des Landes NRW ist das Jahr 2021 ein ganz besonderes Jahr: Die Förderung gibt es seit 50 Jahren. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt die besonderen Errungenschaften der Städtebauförderung deshalb mit einem eigenen Wettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung – Wo stehen die schönsten Projekte in Nordrhein-Westfalen?“ in den Fokus der Öffentlichkeit.

Auch die Stadt Mettmann nimmt am Wettbewerb mit der Umgestaltung der Straße „Am Königshof“ sowie der großzügigen Treppenanlage zum Lavalplatz teil. Seit Montag sind die Bürger aufgerufen, über die schönsten Städtebauprojekte abzustimmen. Für die Stadt Mettmann kann man unter www.mhkbg.nrw/nrwstaedtewow abstimmen.

„Sie ist grün, sie ist barrierefrei – die großzügige Treppenanlage von der Straße ,Am Königshof‘ hoch zum Lavalplatz ist ein wichtiges Element für das Leben und Verweilen in der Stadt geworden. Sie verbindet die Fußgängerzone und die historische Oberstadt mit dem Einkaufszentrum. Darüber hinaus eignet sich die Treppe hervorragend als Zuschauertribüne für Aktionen und Aufführungen von Künstlern auf dem Königshofplatz“, sagt Bürgermeisterin Sandra Pietschmann.

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen: „Wenn aus einer Idee eine Zeichnung auf dem Papier wird und aus einer Zeichnung Realität, wird und ein neues Stadtgefühl entsteht – dann ist das die Städtebauförderung von Land, Bund und Kommunen. Zum 50. Jubiläum der Städtebauförderung in diesem Jahr haben wir die Kommunen in Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen, Bilder von Förderprojekten einzureichen. Ich freue mich, dass so viele mit dabei sind und der Städtebauförderung des Landes ein Gesicht geben. Aber wo steht das schönste Projekt? Für die Bürgerinnen und Bürger heißt es bis zum 26. Juli: Abstimmen und ihren Favoriten wählen.“