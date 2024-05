Besuch beim Mettmanner Künstler Helmut Büchter Von wegen: Deko! Seine Kunst soll aufrütteln

Alle zwei Jahre veranstaltet der Kreis die Neanderland Tatorte. In diesem Jahr wird am 31. August und 1. September im nördlichen und am 7. und 8. September im südlichen Kreisgebiet ermittelt. So lange wollten wir nicht warten und haben Helmut Büchter, ein künstlerisches Urgestein aus Mettmann, in Unterbach besucht.