Mettmann bekam Besuch aus der Partnerstadt Laval Junge Impulse für traditionelle Freundschaft

Mit großem Hallo wurden die Lavaler Donnerstag am Heresbach-Gymnasium begrüßt – „schließlich war für die meisten seit der letzten Begegnung ein ganzes Jahr vergangen“. Manche der Teilnehmenden waren zum ersten Mal in Mettmann und entsprechend neugierig auf die Neandertalstadt und ihre Bewohner. Unter den Gästen waren aber auch Madame Françoise Marchand, Ex-stellvertretende Lavaler Bürgermeisterin, mit ihrem Ehemann und auch die Damen Monique und Cécile Leblanc – „Besucherinnen der ersten Stunde“, wie Monica K. Ebert, selbst viele lange Jahre in diesem Freundeskreis, sich an allererste Anfänge erinnert.