Justiz in Mettmann : Berufungsrichterin: Verurteilter Schläger darf erst in Therapie

METTMANN/WUPPERTAL Das Amtsgericht hatte einen 44-Jährigen wegen einer Schlägerei zu elf Monaten Haft verurteilt. Bei diesem Strafmaß bleibt es. Aber vorher darf der Verurteilte in den Entzug.

Eines war schon zu Beginn der Verhandlung klar: Es muss sich etwas ändern im Leben des Angeklagten. Seit Jahren drogenabhängig und mittlerweile ganz unten angekommen. Nach der bislang letzten Haftentlassung war die Freundin weg und dazu auch noch die Wohnung. Der 44-Jährige lebt in der Obdachlosenunterkunft am Hammerplatz und wird unterstützt von der Wohnungslosenhilfe der Caritas . Das größte Problem: die Drogensucht und der Hang zum Alkohol .

Letzteres hatte im September 2021 zu einer folgenschweren Begegnung mit drei Brüdern geführt. Einem der Männer schlug der gebürtige Kasache mit der Faust ins Gesicht, das ebenfalls alkoholisierte Opfer fiel zu Boden und erlitt eine Platzwunde. Als die beiden Brüder helfen wollten, soll der Angeklagte auch sie geschlagen haben. Als Zeugen sind sie unbrauchbar, der Alkohol hatte allen die Sinne vernebelt. Wer wann und warum angefangen hat mit der Streiterei mitten in der Nacht auf der Teichstraße, kann nicht mehr aufgeklärt werden. Dass er mit der Faust zugeschlagen hat, räumt der Angeklagte ein. Ursprünglich soll ihm die Staatsanwaltschaft noch Tritte vorgeworfen haben, davon will er nichts wissen. Das Amtsgericht hatte den Mettmanner zu elf Monaten Haft verurteilt, dagegen war der Mann in Berufung gegangen. Das Ziel: eine Bewährungsstrafe.

Nun also ging es darum, ob er erneut hinter Gitter muss. Das wiederum hätte bedeutet, dass der zugesagte Therapieplatz in weite Ferne gerückt wäre. Mal eben so aus den elf Monaten Haft eine Bewährungsstrafe machen – das wollte die Berufungsrichterin dann aber doch nicht. Die Sozialprognose sei nicht gesichert und ohne einen psychiatrischen Sachverständigen wolle sie nicht weiter verhandeln, weil nur der Gutachter die massive Drogenabhängigkeit des Angeklagten in dessen Biografie einordnen könne. Immer wieder hatte es Straftaten gegeben in der Vergangenheit, teils auch inmitten noch laufender Bewährungen. „Hier einfach so eine weitere Bewährungsstrafe zu verhängen, ist sicher auch nicht im Sinne des Angeklagten“, stellte die Berufungsrichterin klar.