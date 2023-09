Justiz in Mettmann Freispruch einkassiert, Geldstrafe verhängt

In der JVA sei Bernd U. als Simulant bekannt gewesen, wegen seines vorgetäuschten Herzinfarktes hatten zwei JVA-Beamte eine Nacht im Krankenhaus vor seinem Patientenzimmer verbringen müssen. Er sei auch in einem Methadon-Programm, obwohl seine vermeintliche Drogenabhängigkeit zwar von ihm behauptet, aber nicht sicher festgestellt werden konnte. Für die Justiz ist Bernd U. ein schwieriger Fall. Was stimmt nun von dem, was er behauptet - und was nicht? Die Berufungskammer war nochmals gründlich in die Beweisaufnahme eingestiegen und kam schlussendlich zu einem anderen Urteil als das Amtsgericht: Der Wachtmeister muss wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt 2400 Euro Geldstrafe zahlen und dazu auch noch Schmerzensgeld.