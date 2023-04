Mettmann hat den Nachwuchs im Blick Lot jonn bringt Kids auf Trab

Zum zweiten Mal haben das Lott-jonn-Team vom Kreisgesundheitsamt und der Kreissportbund in Kooperation mit dem Berufskolleg Neandertal Kita-Kinder zum Minisportabzeichen in die schuleigene Sporthalle Flurstraße eingeladen. 17 Schüler der Erzieherklasse organisierten selbstständig das „Sporthallen-Mini-Sportabzeichen”. Die Klasse führte diese Aktion im Rahmen ihrer Ausbildung zum Erwerb des Zertifikats „Bewegungsförderung in Kindergarten und Sportverein des Landessportbundes NRW” durch.