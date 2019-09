Mettmann : Berührungsängste mit der Zukunft überwinden

Winfried Kern nutzte den Besuch bei der „Roadshow Elektromobilität“, um erstmalig mit einem Elektroauto Probe zu fahren. Foto: Carsten Pfarr

Mettmann Bei der „Roadshow Elektromobilität“ informierten sich Bürger zu Photovoltaik-Anlagen, Elektroautos und deren Ladeprozess.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Pfarr

Elektroautos, Pedelecs und Photovoltaik-Anlagen finden stetigen Einzug in den Alltag der Bürger. Der Wissensbedarf ist daher groß und erste Hemmschwellen müssen überwunden werden. Dazu organisierte die Stadtverwaltung auf Initiative der „EnergieAgentur.NRW“ und in Zusammenarbeit mit der „Verbraucherzentrale NRW“ sowie dem Unternehmen „Innogy“ die „Roadshow Elektromobilität“ in Mettmann, die zurzeit auf Tour durch Nordrhein-Westfalen ist.

Auf dem Königshof-Platz wurden den Bürgern an drei Ständen Informationen rund um das Thema Elektromobilität geboten. Potenzielle Berührungsängste sollten den Bürgern am Aktionstag genommen werden. So bot die „EnergieAgentur.NRW“ an ihrem Stand Probefahrten mit Elektroautos sowie Elektro-Lastenträndern an. Winfried Kern nahm dieses Angebot gerne an, sei er doch noch nie mit einem Elektroauto gefahren, erzählt er. Sein Fazit: „Das war eine ganz tolle Erfahrung. Das Auto fährt angenehm ruhig und dennoch flott.“ Weitere Fragen zum Preis, der Reichweite oder der Förderung von Elektroautos beantwortete ihm Klimanetzwerkerin Cathrin Campen, die die Roadshow für Mettmann umgesetzt hat.